Wharf Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Wharf-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 18,97 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 22,55 HKD lag und damit einen Abstand von +18,87 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 21,69 HKD, was einer Differenz von +3,96 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich laut der technischen Analyse der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Der aktuelle Wert von 86,67 deutet darauf hin, dass die Wharf-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Wharf-Aktie werden ebenfalls analysiert, um ein langfristiges Stimmungsbild zu erhalten. Die Anzahl der Beiträge im Internet sowie die Veränderung der Stimmung ergeben zusammen ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Wharf-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Wharf in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt eher neutral eingestuft. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Neutral".