Wharf Holdings Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die technische Analyse der Wharf-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,83 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 25,15 HKD liegt, was einer Abweichung von +33,56 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 21,35 HKD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +17,8 Prozent darstellt. Somit erhält die Wharf-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Wharf-Aktie mit einem Wert von 6,9 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung für die Wharf-Aktie. Daher wird die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Neutral" bewertet.