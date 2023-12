Wharf Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

In den letzten vier Wochen gab es bei Wharf keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Wharf daher ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Wharf bei 24,75 HKD derzeit +17,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +31,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für die Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt derzeit 29,63, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25-Wert von 32 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Bewertung als "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf Wharf. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.