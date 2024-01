Wharf Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie von Wharf einen Wert von 86,67 auf, was auf eine Überkaufssituation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie von Wharf wurden ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wharf zeigt kaum Veränderungen und entspricht somit ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Wharf die Note "Neutral" zugeordnet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Wharf-Aktie bei 18,97 HKD und erhält daher die Einstufung "Gut". Der Abstand des Aktienkurses von 22,55 HKD zum GD200 beträgt +18,87 Prozent, was ebenfalls auf eine positive Entwicklung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 21,69 HKD, was einer Differenz von +3,96 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinstufung auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut".

Die Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf die Aktie von Wharf ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Wharf.