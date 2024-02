Wharf Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) der Wharf-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 28,3 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält Wharf nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Wharf in Bezug auf die Kommunikation im Netz neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Wharf insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Wharf eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an zwei Tagen, während es keine negativen Diskussionen gab. An neun Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Wharf eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird die Wharf derzeit als "Gut" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 19,78 HKD liegt, während der Aktienkurs bei 26,55 HKD um +34,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +12,03 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".