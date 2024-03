Wharf Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde auch die Aktie von Wharf in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den vergangenen Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Wharf diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wharf-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 20,66 HKD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 27,35 HKD liegt (Unterschied +32,38 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (25,04 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,23 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Wharf-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Wharf-Aktie beträgt aktuell 55, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,33) ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Wharf-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Wharf wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.