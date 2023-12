Wharf Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung erfahren hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso verhält es sich mit der Diskussionsintensität, die auch zu einem neutralen Rating für die Wharf-Aktie führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) derzeit positiv bewertet, da der Kurs der Aktie um 27,82 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Bewertung, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Wharf zeigt für sowohl den 7- als auch den 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da keine überkauften oder überverkauften Signale vorliegen.

Zusammenfassend ergibt sich für die Wharf-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in den verschiedenen Analysebereichen.

