Wh Smith Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Wh Smith-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1366,44 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1258 GBP, was einem Unterschied von -7,94 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1251,38 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um 0,53 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Wh Smith-Aktie bei -23,13 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist eine mittlere Rendite von -4,18 Prozent auf, wobei Wh Smith mit 18,95 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Wh Smith bei 20,38, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,39 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wh Smith niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 2,23 Prozentpunkte (2,31 % gegenüber 4,54 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.