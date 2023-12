Wh Smith Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Biofrontera":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie von Wh Smith als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wh Smith-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,69, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Wh Smith aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet betrachtet. Das aktuelle KGV beträgt 21, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 25 aufweisen. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Wh Smith-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1412,98 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1342 GBP, was einem Unterschied von -5,02 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1273,54 GBP, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,38 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Fall und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik der Wh Smith-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Wh Smith eine Dividendenrendite von 1,26 % auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,14 Prozentpunkten bedeutet. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.