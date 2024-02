Wh Smith Aktie: Nächster Hammer kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "WH Smith":

Die Stimmung und das Interesse an der Wh Smith-Aktie haben sich in den letzten Wochen verbessert. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. Die Anleger haben in etwa gleichem Maße wie zuvor über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Wh Smith-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 1357,6 GBP für die Wh Smith-Aktie, was einer Abweichung von -4,39 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 1298 GBP entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1249,36 GBP nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Wh Smith-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Auf fundamentaler Basis wird die Wh Smith-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,38 unter dem Branchen-KGV von 21,72 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Wh Smith-Aktie mit -23,13 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von -9,02 Prozent liegt die Wh Smith-Aktie mit 14,11 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.