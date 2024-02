Wh Smith Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Wh Smith ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Wh Smith derzeit eine Rendite von 2,31 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten erhielt die Wh Smith-Aktie 2 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 1967,5 GBP, was eine mögliche Steigerung um 54,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (1272 GBP) aus bedeutet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Wh Smith liegt bei 31,46, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 49,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die nächsten 25 Tage führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Wh Smith basierend auf der Anlegerstimmung, der Dividende, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength-Index.