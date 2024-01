Wh Smith Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "WH Smith":

Der Aktienkurs von Wh Smith hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,68 Prozent erzielt, was 12,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5,69 Prozent, wobei Wh Smith aktuell 12,37 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wh Smith eine Rendite von 1,26 % aus, was 3,15 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,4 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die Wh Smith-Aktie im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage deutlich unter dem aktuellen Wert liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs hingegen auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Wh Smith auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Wh Smith in den letzten zwei Wochen eher neutral. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.