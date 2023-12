Wh Smith Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "WH Smith":

Die Dividendenrendite von Wh Smith beträgt derzeit 1,26 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,28 % im Spezialität Einzelhandel. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Die langfristige Meinung von Analysten zur Wh Smith-Aktie ist positiv mit insgesamt 2 "Gut" Bewertungen und keinem "Neutral" oder "Schlecht". Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 1967,5 GBP, was einer potenziellen Performance von 46,17 % entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" durch die Redaktion.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wh Smith bei -6,68 %, was mehr als 10 % unter dem Durchschnitt liegt. In der "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 3,92 %, wobei Wh Smith mit 10,6 % deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das KGV von Wh Smith beträgt derzeit 21,37 und liegt damit 33 % unter dem Branchendurchschnitt von 32. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.