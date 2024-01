Weyerhaeuser Aktie: Das war abzusehen!

Die Weyerhaeuser Co-Aktie erhält von Analysten ein neutrales Rating. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 0-mal als "Gut" und 2-mal als "Neutral" eingestuft. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 34,77 USD, und Analysten erwarten eine Entwicklung um 3,54 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 36 USD. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 31,25 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 34,77 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,26 Prozent und zum GD50 +10,7 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt gut bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Weyerhaeuser Co-Aktie als durchschnittlich und stabil eingestuft werden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass es in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen zu der Aktie gab. Dennoch zeigt das Handelssignal ein "Gut"-Signal, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Weyerhaeuser Co bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.