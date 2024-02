Weyerhaeuser Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Weyerhaeuser Co-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 52,83, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen neutralen Wert von 49. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Weyerhaeuser Co-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitere Studien, dass auch positive Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Weyerhaeuser Co-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Dabei liegen insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 36 USD, was eine positive Performance von 8,56 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Weyerhaeuser Co-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die Abnahme der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine Bewertung von "Schlecht" für die Aktie.