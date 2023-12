Weyerhaeuser Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um zu bewerten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Weyerhaeuser Co wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 18,15 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, weshalb es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkaufssituation (Wert: 28,81), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Weyerhaeuser Co-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit Weyerhaeuser Co diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Weyerhaeuser Co wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Analysten sehen die Weyerhaeuser Co-Aktie langfristig als "Neutral" an. Insgesamt liegt die Bewertung bei 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 36 USD festgesetzt. Dies würde eine Performance von 4,5 Prozent bedeuten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.