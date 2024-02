Weyerhaeuser Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "BlackRock":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Weyerhaeuser Co eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Dadurch erhält Weyerhaeuser Co eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf einer Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigt. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Weyerhaeuser Co von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Weyerhaeuser Co-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Weyerhaeuser Co vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 36 USD angesiedelt. Dadurch würde die Aktie eine Performance von 9,12 Prozent erzielen, da sie derzeit 32,99 USD kostet. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was wir mit "Gut" bewerten. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Weyerhaeuser Co-Aktie ein "Gut"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Weyerhaeuser Co-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,8 USD. Der letzte Schlusskurs (32,99 USD) weicht somit +3,74 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (33,23 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,72 Prozent), wodurch die Weyerhaeuser Co-Aktie auch für diesen ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Weyerhaeuser Co-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.