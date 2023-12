Weyerhaeuser Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Chorus":

Die Aktie der Weyerhaeuser Co wird derzeit im Rahmen einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 31,23 USD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 35,1 USD, was einem Abstand von +12,39 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 31,31 USD erreicht, was einer Differenz von +12,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Analysten schätzen die Aktie der Weyerhaeuser Co auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 36 USD, was einer Erwartung in Höhe von 2,56 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Weyerhaeuser Co in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigten die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien, dass 3 Gut-Signale gegenüber 0 Schlecht-Signalen stehen, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Weyerhaeuser Co als "Neutral" ein. Der RSI7 liegt bei 15,56, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 32,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.