Weyco-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird die Weyco-Aktie mit einem RSI-Wert von 18,37 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der Analyse auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was auch auf eine Überverkaufssituation hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Weyco-Aktie werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Sentiment daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Weyco-Aktie bei 26,9 USD verortet, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 32,34 USD, was einem Abstand von +20,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein positiver Abstand von +13,08 Prozent. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse lautet daher "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Weyco. Die Anlegerstimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Analyse der Diskussion und der jüngsten Nachrichten über das Unternehmen.