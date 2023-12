Weyco Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Aktie der Weyco Group Inc. hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,65 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 30,48 USD, was einem Unterschied von +14,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 27,89 USD liegt mit einem Unterschied von +9,29 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Weyco-Aktie daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Weyco-Aktie aktuell 31,25, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit eine neutrale Einstufung ergibt. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 30, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung für den RSI.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Die Dividendenrendite der Weyco-Aktie liegt derzeit bei 3,76 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglichen Schwankungen unterliegt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.