Weyco Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Mit einer Dividendenrendite von 3,29 Prozent liegt die Weyco-Aktie nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent in der Händler-Branche. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment bewertet.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für die Weyco-Aktie liegt bei 52,23, während der RSI25 bei 44,74 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 28,16 USD für den Schlusskurs der Weyco-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 32,44 USD, was einer positiven Veränderung von 15,2 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 31,68 USD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht, wodurch die Aktie eine neutrale Bewertung auf kurzfristiger Basis erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor der Zyklischen Konsumgüter hat die Weyco-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 28,22 Prozent erzielt, was 37,23 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich der Händler-Branche liegt die Rendite von Weyco sogar 35,97 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale bis positive Bewertung für die Weyco-Aktie, basierend auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, technischer Analyse und Branchenvergleich des Aktienkurses.