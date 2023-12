Weyco Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Aktie von Weyco wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 26,72 USD, während der aktuelle Kurs bei 30,75 USD liegt, was einer Abweichung von +15,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 28,15 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,24 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Weyco-Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Weyco derzeit eine Dividendenrendite von 3,76 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Händler"-Branche beträgt +0,34 Prozent, weshalb die Weyco-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Weyco ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" ausfällt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Weyco ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,67 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,97 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.