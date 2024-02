Weyco Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Mit einer Dividendenrendite von 3,29 Prozent liegt Weyco nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent für die Branche "Händler". Somit kann die Aktie als neutrales Investment betrachtet werden und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 28,22 Prozent, was 37,23 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Händler" von -7,75 Prozent liegt Weyco aktuell um 35,97 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Weyco als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,74 liegt, was einem Abstand von 73 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,83 entspricht. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.