Weyco Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) für die Weyco-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 46,5 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt.

Der Aktienkurs von Weyco konnte im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,11 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 45,26 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Händler" liegt Weyco mit 45,88 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und hier zeigt sich, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen verstärkt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Weyco-Aktie basierend auf der RSI-Analyse, dem Sentiment und dem Branchenvergleich des Aktienkurses.