Wetten auf die Rückkehr des Platins

Liebe Anleger,

Im 17. Jahrhundert war der Besitz von Platin nur den Königen vorbehalten, weshalb das Platin schnell als das Edelmetall der Könige bekannt wurde. Heute darf es jeder besitzen und insbesondere in China ist die Nachfrage nach Platinschmuck besonders hoch, denn dieser gilt als sehr attraktiv und ist daher vor allem bei den Chinesinnen aus der Mittel- und Oberschicht äußerst beliebt.

Vollkommen unbeliebt war das Edelmetall in den Jahren 2017 und 2018 in der deutschen Automobilindustrie, denn der Dieselskandal war gerade in aller Munde und mit dem Einbruch der Nachfrage nach Dieselfahrzeugen sank schlagartig auch der Bedarf der Automobilproduzenten an Platin. In der Zwischenzeit hat sich die Lage erneut gedreht, denn der Absatz von Fahrzeugen mit Elektromotor stagniert auf einem Niveau von rund 15 Prozent und...