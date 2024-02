Wetouch Technology Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für Wetouch einen Wert von 25,68 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher positiv einzustufen ist. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 25, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit positiv zu bewerten ist.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich bei Wetouch eine positive Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Dies spiegelt sich in einer verstärkten positiven Diskussion und einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider, was insgesamt positiv bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für Wetouch ist gemischt. Während in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Markt in den vergangenen Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um Wetouch, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Wetouch-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 8,39 USD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs von 7,25 USD zeigt einen Unterschied von -13,59 Prozent und wird daher negativ bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,77 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und daher positiv zu bewerten ist. Insgesamt erhält Wetouch daher eine neutrale Bewertung basierend auf der simplen Charttechnik.