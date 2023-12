Wetouch Technology Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Wetouch diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Wetouch, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Wetouch-Aktie ein Durchschnitt von 8,05 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,5 USD, was einen Unterschied von -19,25 Prozent darstellt und daher aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen darauf hin, dass die Aktie von Wetouch über einen längeren Zeitraum wenig Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, ist sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tagen auf einem Niveau, das zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Gesamteinschätzung für die Wetouch-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analysen und des Sentiments und Buzz.