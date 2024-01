Wetouch Technology Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Einschätzung von Wetouch-Aktien basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Diskussionsintensität im Netz und die Stimmungsänderung. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung hingegen bleibt weitgehend neutral. Insgesamt erhält Wetouch daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine neutrale Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage eine schlechte Einstufung bedingt, was zu einem Gesamtranking von "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien wurden Wetouch-Aktien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auf eine gute Anleger-Stimmung hinweist. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Wetouch-Aktie einen deutlichen Abwärtstrend im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird Wetouch daher auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.