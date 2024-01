Wetouch Technology Aktie: Der Knaller!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Wetouch wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Wetouch weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 100, was darauf hindeutet, dass Wetouch hier überkauft ist. Insgesamt erhält das Wetouch-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Wetouch stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für Wetouch. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -20,25 Prozent auf, während für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -29,27 Prozent festgestellt wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Wetouch von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Wetouch.