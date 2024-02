Westwood Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Westwood hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 14,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +8,56 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 2,98 Prozent deutlich höher, nämlich um 11,17 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Westwood ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Westwood. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Westwood derzeit bei 11,35 USD gehandelt, während der Aktienkurs selbst bei 12,09 USD liegt. Dies entspricht einem Abstand von +6,52 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 11,92 USD, was einer Differenz von +1,43 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird die Westwood-Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Westwood mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,54 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 62,02. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 77 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.