Westwood Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "LKQ":

Die Dividende einer Aktie wird üblicherweise als Dividendenrendite in Bezug zum aktuellen Aktienkurs angegeben. Bei Westwood beträgt die Dividendenrendite derzeit 5,21 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche hat eine Rendite von 5,7 Prozent, was einer Differenz von -0,49 Prozent zur Westwood-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz im Internet. Bei Westwood zeigt die Analyse interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität stark schwankt und eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Westwood liegt der 7-Tage-RSI bei 43,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 46,09, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Westwood ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,54, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.