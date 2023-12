Westwood Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Westwood-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch negative Themen in den Diskussionen hervorgetan. Basierend auf diesem Stimmungsbild wurde die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien bezüglich Westwood wurde in den letzten vier Wochen festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führte. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, da in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Auf dieser Stufe erhält Westwood daher insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Westwood liegt bei 38,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich hat die Westwood-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,05 Prozent erzielt, was 15,5 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 6,38 Prozent, wobei Westwood aktuell 12,67 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.