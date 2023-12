Westwing, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Deutsche Finanznachrichten berichten über die aktuelle Entwicklung von Westwing. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,93 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Mehrheit der Kommentare und Diskussionen bezog sich auf neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Westwing liegt bei 47,3, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,86, was für 25 Tage ebenfalls auf eine Einstufung als "Neutral" hindeutet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westwing bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,35 als unterbewertet gilt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.