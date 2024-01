Westwing Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In letzter Zeit war insbesondere die Aktie von Westwing Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Die Aufmerksamkeit des Meinungsmarktes lag in den vergangenen Tagen vor allem auf den positiven Themen rund um Westwing. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividende weist Westwing im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,9 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,9 % liegt. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Westwing mit 8,35 EUR derzeit -0,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +0,24 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Westwing daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.