Westwing Aktie: Einfach unglaublich

Die Westwing-Aktie liegt mit einem aktuellen KGV von 11,38 unter dem Branchendurchschnitt von 30,65 in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen dieser Branche konnte Westwing eine Performance von 11,16 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielen, während die Durchschnittsperformance in der Branche bei -0,57 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,73 Prozent für Westwing. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors konnte Westwing mit einer Rendite von 4,84 Prozent überzeugen.

In Bezug auf das Sentiment der Anleger zeigt die Analyse, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Diskussionen über das Unternehmen haben ebenfalls keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Daher erhält die Westwing-Aktie eine neutral Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment spiegelt positive Meinungen über das Unternehmen wider und beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Westwing. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.