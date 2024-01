Westwing Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Westwing beträgt das aktuelle KGV 11, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" mit einem durchschnittlichen KGV von 31, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Westwing derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,33 EUR, während der Kurs der Aktie bei 8,38 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,6 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 8,43 EUR, was einer Abweichung von -0,59 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit das Rating "Neutral" für die technische Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Westwing-Aktie liegt bei 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 56,76, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein Rating "Neutral" für Westwing.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Westwing-Aktie über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.