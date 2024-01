Mit Westwater Resources wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Westwater hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,93 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 1407,07 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 2311,39 Prozent, wobei Westwater aktuell 2332,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Westwater beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt (0) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Westwater zeigt, dass die Aktie auf 7-Tage-Basis aktuell überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Westwater-Aktie daher ein "Gut"-Rating.