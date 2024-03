Westwater Resources Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Westwater-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 83,33 an, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Industrie" weist die Westwater-Aktie eine Rendite von -58,69 Prozent auf, was mehr als 267 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 348,1 Prozent verzeichnet, liegt die Westwater-Aktie mit 406,79 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Westwater derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, mit einem Unterschied von 17,65 Prozentpunkten (0 % gegenüber 17,65 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Westwater-Aktie (0,5 USD) um -25,37 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,67 USD) ab. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,53 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Westwater-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.