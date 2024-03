Westwater Resources Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Der Aktienkurs von Westwater hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -58,69 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 350,53 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -409,22 Prozent für Westwater bedeutet. Im "Industrie"-Sektor betrug die mittlere Rendite 213,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Westwater 271,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Westwater ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig zur Einschätzung genutzt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert für Westwater aktuell 80 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich ein neutraleres Bild, da Westwater auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Westwater besonders positiv diskutiert, wobei das Stimmungsbarometer an sieben Tagen auf grün und an weiteren sieben Tagen auf neutral stand. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse erhält Westwater auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses sowohl auf 200- als auch auf 50-Tage-Basis ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie jeweils um -27,27 Prozent bzw. -7,69 Prozent über dem Trendsignal verläuft.

Zusammenfassend erhält Westwater aufgrund seiner Performance, des Relative Strength Index, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse insgesamt ein "Schlecht"-Rating.