Westwater Resources Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Westwater. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 7,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass Westwater momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist Westwater auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet.

Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist das Sentiment und der Buzz. Über einen längeren Zeitraum hinweg lässt sich die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Westwater beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Westwater in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs schneidet Westwater jedoch weniger positiv ab. In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie eine Performance von -45,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 13,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -59,21 Prozent im Branchenvergleich für Westwater. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 25,68 Prozent erzielte, liegt Westwater mit 71,09 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend gibt die technische Analyse weitere Aufschlüsse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Westwater-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,8 USD weicht um -10 Prozent vom aktuellen Kurs (0,72 USD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,6 USD um +20 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.