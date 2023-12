Westwater Resources Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI für die Westwater-Aktie beträgt derzeit 54 für die letzten 7 Tage und 47,06 für die letzten 25 Handelstage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet.

Im Branchenvergleich erzielte Westwater in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,93 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 236,11 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -257,03 Prozent führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 143,34 Prozent, wobei Westwater 164,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Westwater von überwiegend privaten Anlegern in sozialen Medien als positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Westwater-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich für die Westwater-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse des RSI, des Branchenvergleichs, der Anleger-Stimmung und der technischen Analyse.