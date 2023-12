Westwater Resources Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienkurs von Westwater hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 14,08 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -59,49 Prozent für Westwater entspricht. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 26,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Westwater um 71,75 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt Westwater damit unter dem Durchschnitt und erhält ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann auf den Relative Strength-Index, RSI, zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ist der RSI für Westwater mit 50 als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 50, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Bei einer Dividendenrendite von 0 % liegt Westwater im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch um 17,03 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Westwater-Aktie ein "Gut"-Rating.