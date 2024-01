Westwater Resources Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Beim Westwater-Titel liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass er weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,76 an, dass Westwater neutral eingestuft wird. Somit erhält das Westwater-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Westwater mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Westwater war in den letzten Tagen größtenteils positiv, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Westwater eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Beim Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Westwater mit einer Rendite von -20,93 Prozent deutlich darunter. Ebenso ist die Rendite im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche mit 2307,58 Prozent im letzten Jahr niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Westwater-Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.