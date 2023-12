Westshore Terminals Investment Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Westshore Terminals Investment-Aktie hat laut der technischen Analyse eine neutrale Bewertung erhalten. Der aktuelle Schlusskurs von 27,9 CAD weicht um -0,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (27,98 CAD) ab. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs von 27,9 CAD um +12,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (24,87 CAD), wodurch die Aktie ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung. Von den in den vergangenen 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 0 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Westshore Terminals Investment liegt bei 27,5 CAD, was einer Entwicklung um -1,43 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Rating für die Aktie bedeutet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Westshore Terminals Investment-Aktie eine überdurchschnittliche Performance aufweist. Mit einer Rendite von 24,38 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt sie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 22 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" mit einer mittleren Rendite von -10,21 Prozent kann die Aktie mit einer Rendite von 34,6 Prozent punkten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist die Westshore Terminals Investment-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,68 auf. Dieser Wert liegt über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 14, was eine Differenz von 25 Prozent bedeutet. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating.