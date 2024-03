Westport Fuel Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Westport Fuel hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 8,49 CAD eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt nun um +5,73 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Gut". Über einen längeren Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Distanz zum GD200 von -9,1 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Westport Fuel derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,37 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Westport Fuel liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,3 als unterdurchschnittlich betrachtet werden kann. Fundamentale Kriterien deuten somit darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In Bezug auf den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert bei 43,37 Punkten, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso erhält die Aktie für den RSI der letzten 25 Tage eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Westport Fuel also eine "Neutral"-Bewertung für diese Analyse.