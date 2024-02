Westport Fuel Aktie: Grund zur Sorge?

In den letzten Wochen konnte bei Westport Fuel eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion hat sich jedoch nicht signifikant verändert und wird daher neutral bewertet. Zusammengefasst erhält Westport Fuel in diesem Bereich daher eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Westport Fuel derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht" aufgrund der großen Differenz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Westport Fuel wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt neutralen Rating in diesem Abschnitt führt.

Laut Analysten wird die Westport Fuel-Aktie insgesamt neutral eingeschätzt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 12 CAD, was eine zukünftige Performance von 53,65 Prozent bedeuten würde, und führt daher zu einer positiven Bewertung. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung daher positiv bewertet.