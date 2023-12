Westpac Bankingration Frn Lt2 03/2023 Aud1000 Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Westpac Banking-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen solide, wie aus verschiedenen Analysen hervorgeht. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 8,62 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 9,54 % liegt. Dadurch wird die Aktie als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Die Abweichung beträgt +4,85 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,34 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Westpac Banking-Aktie unterbewertet, mit einem aktuellen KGV von 10,35 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,03. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Westpac Banking, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert.

Insgesamt zeigt sich die Westpac Banking-Aktie solide in verschiedenen Bereichen und erhält in den meisten Analysen eine positive Bewertung.