Westpac Bankingration Frn Lt2 03/2023 Aud1000 Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Westpac Banking Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 8,74 Prozent, was lediglich 0,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der Branche der Handelsbanken ist dies eine durchschnittliche Dividendenrendite von 9 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Westpac Banking eingestellt waren. Trotzdem gab es auch einige neutrale Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Westpac Banking daher als "Schlecht" eingestuft.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Westpac Banking Aktie als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,53, was einem Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,84 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Stimmung im Markt konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Es gab keine signifikanten Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen. Jedoch wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Westpac Banking daher in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet.