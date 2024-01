Westpac Bankingration Frn Lt2 03/2023 Aud1000 Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Aktie der Westpac Banking wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 11,13 insgesamt 10 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 12,39 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Westpac Banking-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem aktuellen Wert von 61 für die letzten 7 Tage. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch eine überverkaufte Bewertung auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Westpac Banking im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,82 Prozent erzielt, was 4,49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,21 Prozent, wobei die Westpac Banking aktuell 5,03 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer schlechten Gesamtbewertung hinsichtlich der Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine positive Einschätzung der Westpac Banking-Aktie anhand des KGVs, des RSI und der Branchenvergleich Rendite, obwohl die Anlegerstimmung negativ ist.