Westpac Bankingration Frn Lt2 03/2023 Aud1000 Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Westpac Banking-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 8,62 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 9,49 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Westpac Banking-Aktie liegt bei 7,25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 19, was ebenfalls eine überverkaufte Situation anzeigt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Einstufung.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 21,46 AUD für den Schlusskurs der Westpac Banking-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 22,88 AUD, was einen Unterschied von +6,62 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt die Westpac Banking-Aktie eine Rendite von 3,82 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite sogar bei 6,26 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.